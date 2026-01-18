Gaza, Meloni: "Anche l'Italia nel Board of Peace, pronti a fare la nostra parte"

"Ho detto in conferenza stampa di inizio anno - ha spiegato il premier - che la sicurezza sarebbe stato uno dei miei focus di questo anno. Quello che non vi ho detto in quell'occasione, perché non era necessario, è che già prima di Natale avevo incontrato il ministro Piantedosi, avevo concordato con lui di lavorare a un nuovo provvedimento, ampio, con alcune priorità che ho citato, per esempio la priorità della stretta sulle baby gang. Ho detto a Piantedosi di raccogliere ovviamente anche le proposte che arrivavano dalla maggioranza" e ora ci si sta "lavorando", ha concluso.