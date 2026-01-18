Cos'è il Board of Peace, la regia mondiale per il futuro di Gaza

L'organismo promosso dagli Usa guiderà la transizione e la ricostruzione della Striscia, coinvolgendo circa 60 leader internazionali ed esperti
© Ansa
Una nuova architettura internazionale per governare Gaza, ma anche un'iniziativa destinata a far discutere. Il Board of Peace è l'organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto dal presidente Donald Trump, chiamato a governare la fase di transizione e la ricostruzione della Striscia. Il Board avrà il compito di definire un quadro politico e operativo, coordinare i finanziamenti internazionali e accompagnare il percorso di riforme dell'Autorità nazionale palestinese, fino al ripristino di un controllo stabile e sicuro su Gaza. Alla base c'è l'idea di una governance moderna, fondata su standard internazionali e orientata allo sviluppo economico e all'attrazione di investimenti.
C'è anche l'Italia tra i Paesi che faranno parte del Board of Peace per Gaza. L'invito è stato confermato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Seul, durante l'ultima tappa della sua missione in Asia. La premier ha sottolineato come Roma possa contribuire in modo significativo alla costruzione del piano di pace, ribadendo la possibilità del governo a svolgere un ruolo attivo nella ricostruzione.
Oltre all'Italia, nel comitato per il futuro del Medioriente sono stati invitati i capi di Stato di Turchia, Argentina, Canada, Egitto, Israele e Paraguay. In tutto sarebbero circa 60 i Presidenti invitati ad aderire. Nel consiglio figurano già personalità come Marco Rubio, gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, il primo ministro britannico Tony Blair, il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad, il ceo di Apollo Management Marc Rowan, la ministra emiratina Reem Al-Hashimy, l'uomo d'affari cipriota Yakir Gabay, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e il vice-consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Robert Gabriel. Accanto a loro opereranno consiglieri senior e un Alto Rappresentante dedicato a Gaza.
Prima degli inviti ai leader politici, Trump ha annunciato la composizione di due comitati: quello esecutivo a sostegno del Board of Peace e quello direttivo per Gaza. E proprio su questo si è scatenata l'ira di Israele: "L'annuncio sulla composizione del comitato direttivo di Gaza non è stato coordinato con Israele ed è contrario alla sua politica" ha detto Benyamin Netanyahu. In Israele il dibattito riguarda soprattutto il ruolo che il Board direttivo potrebbe assumere in tema di sicurezza e decisioni su come governare la Striscia, temi che il presidente israeliano considera fondamentali oltre che strategici e sensibili. Inoltre, una paura diffusa è che questo Board, "capitanato" da Donald Trump, possa mettere in secondo piano l'Onu.