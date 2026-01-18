Cos'è il Board of Peace, la regia mondiale per il futuro di Gaza

Prima degli inviti ai leader politici, Trump ha annunciato la composizione di due comitati: quello esecutivo a sostegno del Board of Peace e quello direttivo per Gaza. E proprio su questo si è scatenata l'ira di Israele: "L'annuncio sulla composizione del comitato direttivo di Gaza non è stato coordinato con Israele ed è contrario alla sua politica" ha detto Benyamin Netanyahu. In Israele il dibattito riguarda soprattutto il ruolo che il Board direttivo potrebbe assumere in tema di sicurezza e decisioni su come governare la Striscia, temi che il presidente israeliano considera fondamentali oltre che strategici e sensibili. Inoltre, una paura diffusa è che questo Board, "capitanato" da Donald Trump, possa mettere in secondo piano l'Onu.