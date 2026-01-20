Trump minaccia dazi al 200% su vini e champagne francesi | Macron risponde: "Amico mio"

Interpellato da un giornalista a Miami, infatti, Trump ha liquidato il peso politico di Macron e collegato la questione a possibili ritorsioni commerciali. "Be', nessuno lo vuole, perché molto presto non sarà più in carica", ha detto Trump del suo omologo francese. "Quindi va bene così. Quello che farò è questo: se si sentono ostili, metterò un dazio del 200% sui suoi vini e champagne, e lui entrerà. Ma non è obbligato a entrare".



La risposta di Macron: "Amico mio"