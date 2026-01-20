Trump minaccia dazi al 200% su vini e champagne francesi | Macron risponde: "Amico mio"

In particolare il tycoon sull'omologo francese: "Nessuno lo vuole al Board of Peace per Gaza". Ma lui controbatte
© Getty
Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi del "200% su vini e champagne" francesi. Questo dopo le indiscrezioni secondo cui il presidente Emmanuel Macron intenderebbe declinare l'invito a entrare nel Board of Peace su Gaza, organismo internazionale sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che Trump sembra voler porre in competizione con le Nazioni Unite come organismo di gestione delle crisi internazionali. "Nessuno lo vuole", ha riposto il tycoon. Non si sarebbe fatta attendere la risposta di Macron.
Interpellato da un giornalista a Miami, infatti, Trump ha liquidato il peso politico di Macron e collegato la questione a possibili ritorsioni commerciali. "Be', nessuno lo vuole, perché molto presto non sarà più in carica", ha detto Trump del suo omologo francese. "Quindi va bene così. Quello che farò è questo: se si sentono ostili, metterò un dazio del 200% sui suoi vini e champagne, e lui entrerà. Ma non è obbligato a entrare".
La risposta di Macron: "Amico mio"