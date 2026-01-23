Vertice Italia-Germania, Meloni: "Ue? Scelga se vuole subire il suo destino o essere protagonista"

Il bilaterale è stato anche occasione di ribadire la collaborazione sempre più attuale tra i due Paesi: "Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso", ha detto la premier. Anche perché, ha aggiunto, "personalmente sono convinta che in questo tornante della storia, Italia e Germania abbiano una responsabilità particolare, chiaramente per storia, per peso, per leadership".