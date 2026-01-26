Ucraina, Cremlino: "Ad Abu Dhabi contatti costruttivi ma ancora molto da fare"

Il Cremlino giudica "positivamente" che i contatti trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa siano cominciati ad Abu Dhabi "in modo costruttivo", ma "c'è ancora molto lavoro da fare". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass. "Sarebbe un errore - ha dichiarato il portavoce del presidente Vladimir Putin - aspettarsi una alta efficacia dai primi contatti. È una questione molto complessa, con questioni difficili all'ordine del giorno. Ma il fatto che questi contatti siano iniziati in modo costruttivo può essere valutato positivamente. Ma c'è ancora molto lavoro da fare". "Nessuna telefonata in programma tra Trump e Putin", ha poi aggiunto.