Ucraina, secondo giorno di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi | Kiev e Kharkiv sotto bombardamento russo

A 1.431 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, proseguono i colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dopo la prima giornata di venerdì 23 gennaio, con l'obiettivo di porre fine al conflitto fra Kiev e Mosca, che ormai dura da quasi quattro anni. I negoziatori hanno concordato di proseguire le discussioni nella giornata di sabato, come previsto dal piano iniziale dei colloqui. Negli Emirati, il braccio di ferro verte soprattutto sulla questione dei territori, con la richiesta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alle forze armate ucraine di "lasciare il Donbass" come "condizione molto importante per un accordo". Anche il presidente Zelensky ha definito quella dell'area contesa nell'Est dell'Ucraina una "questione chiave". Massici nella notte i raid russi anche sulla capitale: morti e feriti.