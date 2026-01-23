Trump rilancia l'ipotesi "quarto mandato", ma i sondaggi lo danno ai minimi

Secondo Trump, un'eventuale vittoria alle elezioni del 2028 rappresenterebbe il suo "quarto mandato" perché considera il voto del 2020, perso contro Joe Biden, come il suo terzo. Una tesi basata sull'idea, più volte ripetuta, che quelle elezioni siano state totalmente truccate e che, quindi, gli sia stata rubata la vittoria. Indipendentemente dal numero del mandato, il 22esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti parla chiaro: "Nessuna persona potrà essere eletta alla carica di Presidente più di due volte, e nessuna persona che abbia ricoperto la carica di Presidente, o abbia agito come Presidente, per più di due anni di un mandato in cui un'altra persona è stata eletta Presidente, potrà essere eletta alla carica di Presidente più di una volta".