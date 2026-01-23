Trump: "Un test per la Nato sarebbe costringerla a proteggere il nostro confine sud"

Di ritorno da Davos il presidente degli Stati Uniti torna a provocare la Nato. "Forse dovremmo mettere alla prova la Nato: invocare l'articolo 5 e costringerla a venire qui e proteggere il nostro confine al sud da ulteriori invasioni di immigrati illegali, liberando così un gran numero di agenti della pattuglia di frontiera per altri compiti" ha scritto su Truth. L'inquilio della Casa Bianca, dopo il no fatto sapere dal Canada, ha ritirato l'invito a partecipare al Board of Peace al premier canadese Mark Carney.