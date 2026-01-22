Grattacieli futuristici, turismo e lavoro per tutti: ecco la "Nuova Gaza" secondo Trump | Le foto

Kushner ha dato anche una serie di numeri sulla Gaza del futuro. A Rafah, per esempio, saranno create oltre 100mila case, 200 scuole, 180 centri culturali e religiosi e più di 75 strutture mediche e ospedali. Tutta la striscia costiera - evidenziata in rosa nella mappa mostrata da Kushner - sorgeranno circa 180 torri per il "turismo costiero". In poche parole, grattacieli e strutture di ultima generazione che ospiteranno ristoranti, hotel e centri ricreativi che trasformeranno Gaza in una Las Vegas mediorientale. A sud, vicino al confine con l'Egitto, il valico di Rafah sarà affiancato da un aeroporto, un porto e due giganteschi hub logistici per lo stoccaggio e il trasporto merci. Con l'obiettivo di rendere la Striscia anche un centro fondamentale per il commercio e per l'energia e infrastruttura digitale.