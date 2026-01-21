Meloni: "Interessati al Board of peace ma per la firma serve più tempo"

"La posizione dell'Italia è una posizione di apertura" verso il Board of peace proposto da Trump per Gaza ma "c'è un problema costituzionale" che "non ci consente di firmare domani. Ci serve più tempo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Noi siamo aperti, disponibili e interessati per almeno due ragioni. C'è per noi un problema costituzionale, di compatibilità perché dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi incompatibili con la nostra Costituzione, questo non ci consente di firmare sicuramente domani, ci serve più tempo, c'è un lavoro che va fatto ma la mia posizione rimane di apertura", ha sottolineato.