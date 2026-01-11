Gaza, l'annuncio di Hamas: "Pronti a sciogliere governo, ma prima si insedi il comitato del piano Trump"

È poco chiaro ciò che avverrà di qui ai prossimi mesi. A partire dalla necessità o meno di una approvazione americana e israeliana in merito alle persone individuate come membri del Consiglio di Pace di Gaza, che dovrebbe supervisionare il governo e altri aspetti del cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre, tra cui il disarmo di Hamas e l'invio di una forza di sicurezza internazionale. Nel frattempo, però, Hamas si è portato avanti impartendo "direttive a tutti gli enti e le agenzie governative affinché si preparino a trasferire tutte le loro competenze", come ha detto in un videomessaggio il portavoce Hazem Kassem. "Questa decisione è chiara e definitiva, e ci sono anche istruzioni per facilitare il successo del lavoro di questa agenzia palestinese, in linea con il superiore interesse nazionale".