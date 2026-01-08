Gaza, uccisa una bambina di 11 anni nonostante il cessate il fuoco

Giovedì mattina, racconta lo zio, ha sentito delle urla mentre le truppe israeliane erano nella zona. L'uomo è corso dal suo appartamento verso la casa della nipote, trovandola distesa sul pavimento. Ha portato la ragazza alla clinica più vicina, solo per scoprire che l'ambulanza, che avrebbe dovuto portarla all'ospedale, aveva una gomma a terra. Dopo un'attesa di 15 minuti, è stata trasferita nella struttura, dove però i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.