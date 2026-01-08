Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il racconto dello zio

Gaza, uccisa una bambina di 11 anni nonostante il cessate il fuoco

Nella sua casa a Jabalya, dopo che dei colpi d'arma da fuoco e alcune schegge l'hanno raggiunta nell'abitazione in cui viveva con la famiglia

08 Gen 2026 - 16:27
© Ansa

© Ansa

Aveva undici anni e, come raccontato da suo zio, il desiderio di diventare un medico, ma sfortunatamente questo sogno non si avvererà. Una bambina è stata uccisa giovedì mattina nella sua casa a Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza, dopo che dei colpi d'arma da fuoco e alcune schegge l'hanno raggiunta nell'abitazione in cui viveva con la famiglia.

Secondo i familiari, i colpi sono stati sparati dalle truppe israeliane nelle prime ore del mattino. La casa si trova nel quartiere di Falluja, zona ritenuta sicura dopo il cessate il fuoco entrato in vigore lo scorso 10 ottobre. Nonostante ciò, stando alle dichiarazioni dello zio della bambina, gli spari israeliani sono un evento quasi quotidiano nel quartiere. In più, il Ministero della Salute di Gaza, che non fa distinzione tra militari e civili, afferma che oltre 400 persone sono state uccise da quel 10 ottobre a oggi. 

Leggi anche
hamas gaza ostaggi

Gaza, Hamas: "Israele ostacola passaggio alla seconda fase dell'accordo"

L'inutile corsa all'ospedale

 Giovedì mattina, racconta lo zio, ha sentito delle urla mentre le truppe israeliane erano nella zona. L'uomo è corso dal suo appartamento verso la casa della nipote, trovandola distesa sul pavimento. Ha portato la ragazza alla clinica più vicina, solo per scoprire che l'ambulanza, che avrebbe dovuto portarla all'ospedale, aveva una gomma a terra. Dopo un'attesa di 15 minuti, è stata trasferita nella struttura, dove però i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Ti potrebbe interessare

gaza

Sullo stesso tema