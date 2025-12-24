Gaza, Hamas: "Israele ostacola passaggio alla seconda fase dell'accordo"

Israele "sta cercando di impedire l'avvio della seconda fase dell'accordo" di pace per la Striscia di Gaza, che prevede il ritiro completo delle forze israeliane, l'apertura dei valichi e l'inizio del periodo di ripresa e ricostruzione. Lo ha affermato al quotidiano palestinese Felesteen, Bassam Naim, membro dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, aggiungendo di non vedere "segnali concreti" per quanto riguarda la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione. Secondo Naim, Israele "ha violato tutti i punti" relativi alla prima fase dell'intesa mentre Hamas "continua ad adempiere ai propri obblighi nonostante le gravi violazioni".