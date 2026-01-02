Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah

L'attrice ha voluto valutare le condizioni dei feriti e lo stato della consegna degli aiuti umanitari
Angelina Jolie ha visitato il valico di frontiera di Rafah sul lato egiziano del confine, per dimostrare il suo sostegno alla popolazione di Gaza. L'attrice è stata accolta da Khaled Maghawer, governatore del Nord Sinai, e da Nabila Makram, ex ministro dell'Immigrazione, si è fermata a parlare con donne e uomini del personale della Mezzaluna Rossa e con alcuni autisti, che guidano i camion di aiuti umanitari per i palestinesi.
Secondo i media locali, l'ex inviata speciale dell'Alto Commissariato per i rifugiati avrebbe voluto verificare di persona le condizioni dei palestinesi feriti, trasferiti in Egitto e le modalità di distribuzione degli aiuti. L'attrice si è espressa contro la guerra a Gaza a seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e ha accusato Israele di prendere deliberatamente di mira i civili.
La Jolie, che da anni usa la sua popolarità per dare voce a popolazioni colpite da guerra o calamità naturali, ha espresso diverse volte la sua solidarietà nei confronti di Gaza e della popolazione palestinese.