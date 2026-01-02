Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah

Angelina Jolie ha visitato il valico di frontiera di Rafah sul lato egiziano del confine, per dimostrare il suo sostegno alla popolazione di Gaza. L'attrice è stata accolta da Khaled Maghawer, governatore del Nord Sinai, e da Nabila Makram, ex ministro dell'Immigrazione, si è fermata a parlare con donne e uomini del personale della Mezzaluna Rossa e con alcuni autisti, che guidano i camion di aiuti umanitari per i palestinesi.