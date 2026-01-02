Logo Tgcom24
Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah

L'attrice ha voluto valutare le condizioni dei feriti e lo stato della consegna degli aiuti umanitari

02 Gen 2026 - 17:29

Angelina Jolie ha visitato il valico di frontiera di Rafah sul lato egiziano del confine, per dimostrare il suo sostegno alla popolazione di Gaza. L'attrice è stata accolta da Khaled Maghawer, governatore del Nord Sinai, e da Nabila Makram, ex ministro dell'Immigrazione, si è fermata a parlare con donne e uomini del personale della Mezzaluna Rossa e con alcuni autisti, che guidano i camion di aiuti umanitari per i palestinesi. 

 Secondo i media locali, l'ex inviata speciale dell'Alto Commissariato per i rifugiati avrebbe voluto verificare di persona le condizioni dei palestinesi feriti, trasferiti in Egitto e le modalità di distribuzione degli aiuti. L'attrice si è espressa contro la guerra a Gaza a seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e ha accusato Israele di prendere deliberatamente di mira i civili.

La Jolie, che da anni usa la sua popolarità per dare voce a popolazioni colpite da guerra o calamità naturali, ha espresso diverse volte la sua solidarietà nei confronti di Gaza e della popolazione palestinese.

