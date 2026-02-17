Quest’inverno scegli l’energia con più vantaggi con la nuova offerta Enel Promo Web luce e gas
Prezzi bloccati per 2 anni, sconti su luce e gas e fino a 220 euro di bonus in bolletta: cosa prevede la Promo Web di Enel
In inverno, quando i consumi aumentano, torna puntuale anche una preoccupazione comune: la variabilità dei costi in bolletta. La volatilità dei mercati e le oscillazioni della componente energia e della materia prima gas rendono spesso difficile avere una previsione chiara della spesa nel tempo. Proprio per chi cerca maggiore stabilità e condizioni economiche definite, da oggi c’è la Promo Web di Enel, la nuova offerta Enel luce e gas.
Prezzi bloccati e fatturazione mensile
Il primo elemento centrale è la durata del blocco: l’offerta prevede prezzi fissi per 2 anni, sia sulla componente energia della luce sia sulla materia prima gas. A questo si aggiunge la fatturazione mensile, pensata per avere una gestione più regolare e monitorabile.
Le condizioni economiche su luce e gas
Nel dettaglio, per la componente energia (luce) l’offerta indica un prezzo fisso per 2 anni con uno sconto del 22%, che porta il valore da 0,174 €/kWh a 0,135 €/kWh, con CCV pari a 12 €/mese.
Per la materia prima gas, anche qui con prezzo fisso per 2 anni, è previsto uno sconto del 36%, con passaggio da 0,600 €/Smc a 0,382 €/Smc, e CCV pari a 12 €/mese.
Bonus in bolletta e codice promo
Oltre alle condizioni economiche, la Promo Web include 200 euro di bonus in bolletta. E per chi aderisce utilizzando il codice promo WINTERGAS, è previsto un ulteriore incentivo: +20 euro di bonus, per un totale che può arrivare fino a 220 euro.
L’opzione fibra per i clienti luce e gas
C’è infine una possibilità aggiuntiva per chi è cliente luce e gas: passare a Enel anche per la fibra a 17,90 euro al mese per 36 mesi, un’opzione che può risultare interessante per chi desidera riunire più servizi sotto un’unica gestione.