Continua la guerra tra Brad Pitt e Angelina Jolie: lui le fa causa per 35 milioni di dollari per Chateau Miraval

Angelina Jolie ha sempre smentito l'esistenza di un simile accordo e, in risposta, ha presentato una controquerela, accusando l'ex marito e collega Brad Pitt di essersi accanito contro di lei in quella che ha definito una vera e propria "guerra di vendetta". Questo scontro legale tra le due star hollywoodiane si protrae ormai da anni, scandito da recriminazioni e accuse reciproche. Al centro della disputa ci sarebbero le comunicazioni di Jolie riguardo la vendita di una proprietà, che secondo l'attrice dovrebbero rimanere private e riservate. Tuttavia, la battaglia legale ha assunto toni sempre più accesi con il passare del tempo.