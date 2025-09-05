Nuova casa per Brad Pitt: ha comprato una villa a Los Angeles da 12 milioni di dollari

La nuova villa di Brad Pitt a Los Angeles
La dimora in stile spagnolo conta sei stanze, otto bagni e una piscina. I suoi vicini sono Orlando Bloom e Ben Affleck
Brad Pitt ha trovato una nuova casa. Si tratta di una villa sulle colline di Hollywood che ha pagato 12 milioni di dollari, due milioni in meno rispetto al prezzo richiesto inizialmente. Come ha raccontato il New York Times. L'attore, 61 anni, ha acquistato l'immobile dopo aver venduto la sua casa a Los Feliz, svaligiata da una banda di ladri mentre era a Londra per promuovere il suo ultimo film, "F1".
La nuova casa è in stile spagnolo, ha sei camere, otto bagni e una piscina. I precedenti proprietari erano i coniugi Keuning, lui chitarrista dei The Killers, lei designer d'interni. La coppia l'aveva acquistata nel 2021 per circa 9,6 milioni di dollari dal fondatore dell'app Grindr, Joel Simkhai. L'attore di "Seven" e "Fight Club" avrebbe siglato l'accordo ad agosto, un giorno prima della morte della madre Jane Etta.
La villa di 779 metri quadrati sorge su un terreno di circa 1350 mq nel quartiere lussuoso di Outpost Estates. E si dice anche che offra viste panorami spettacolari da cartolina che si estendono dal centro di Los Angeles fino all'Oceano Pacifico. Questa enclave collinare attira da tempo diverse celebrità alla ricerca della privacy. Brad Pitt, attualmente impegnato sul set di "The Adventures of Cliff Booth", sequel di "C’era un volta a… Hollywood", avrà come vicini altri divi del cinema, Ben Affleck e Orlando Bloom.
