Nuova casa per Brad Pitt: ha comprato una villa a Los Angeles da 12 milioni di dollari

La nuova casa è in stile spagnolo, ha sei camere, otto bagni e una piscina. I precedenti proprietari erano i coniugi Keuning, lui chitarrista dei The Killers, lei designer d'interni. La coppia l'aveva acquistata nel 2021 per circa 9,6 milioni di dollari dal fondatore dell'app Grindr, Joel Simkhai. L'attore di "Seven" e "Fight Club" avrebbe siglato l'accordo ad agosto, un giorno prima della morte della madre Jane Etta.