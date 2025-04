Brad Pitt in un nuovo film da "C'era una volta a... Hollywood" sceneggiato da Tarantino

Secondo The Playlist, sarebbe stato Quentin Tarantino a contattare David Fincher per affidargli la direzione del progetto, anche se secondo Deadline in realtà sarebbe stato Brad Pitt, con la benedizione di Tarantino, a proporre il regista di "Seven" e "Fight Club". Per il momento non si sa se il nuovo film si svolgerà prima o dopo gli eventi di "C'era una volta a... Hollywood", ambientato nel 1969. Quel film termina con Booth e il suo amico attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) che sventano violentemente il piano della famiglia Manson prima che possano assassinare Sharon Tate. La "lettera d'amore per l'Hollywood della sua infanzia" è passata in concorso a Cannes nel 2019 ed è stata distribuito dalla Sony Pictures nello stesso anno, con Tarantino che aveva negoziato un accordo che gli avrebbe restituito la proprietà del copyright sottostante del film dopo un certo numero di anni.