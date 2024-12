"Siamo disposti a offrire una cifra del 50% superiore al loro attuale compenso", ha detto al Post. Ciò significherebbe fino a 37,5 milioni di dollari per Pitt, ma solo 22 milioni di dollari per Jolie. Quando gli è stato fatto notare che gli ex coniugi, che dal 2016 sono bloccati in una procedura di divorzio mai del tutto risolta nonostante un giudice li abbia dichiarati legalmente single, non sarebbero nemmeno apparsi nella stessa stanza, e tanto meno avrebbero girato scene piccanti, Rossner ha detto che la sceneggiatura sarebbe stata "modificabile". Lo stesso produttore ha riconosciuto che il casting è un azzardo, ma ha spiegato serafico che altre cose miracolose sono accadute recentemente nel mondo. “Se riusciamo a ottenere un cessate il fuoco tra Israele e Libano, [Pitt e Jolie] potranno mettere da parte le loro divergenze e trovare un punto d'incontro per realizzare questo film”, ha affermato.