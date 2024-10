Angelina Jolie ritira la causa contro l'Fbi per non aver indagato su Brad Pitt

Nel 2022 la protagonista di "Maleficent" aveva denunciato l'Fbi per non aver condiviso tutti i documenti e le perizie a seguito di un'indagine per "un incidente" con il marito avvenuto sul loro jet privato nel settembre 2016. L'inchiesta dell'Fbi era scattata dopo una telefonata anonima in cui si descriveva una rissa a bordo dell'aereo in cui erano stati coinvolti Angelina e i figli. Il dossier era però stato chiuso dopo un paio di mesi senza che il protagonista di "Fight Club" venisse incriminato. Pochi giorni dopo Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio. Nell'aprile 2022 l'attrice aveva fatto causa usando lo pseudonimo di Jane Doe e chiedendo informazioni su come "l'agenzia federale aveva indagato su un incidente di violenza domestica avvenuto anni prima in cui la querelante e i figli minori erano stati vittime e testimoni".