Angelina Jolie, sotto falso nome, ha cercato di far arrestare Brad Pitt: scopri perché

Stando a quanto riporta la stampa americana, l'attrice, avrebbe querelato, con il nome fittizio di Mrs Doe, l'FBI al fine di ottenere documenti relativi all’indagine federale contro l'ex marito, che nel 2016, aveva portato al suo quasi arresto, ma si era poi conclusa con un nulla di fatto. In quell'occasione, proprio una certa Mrs Doe, aveva denunciato Pitt per maltrattamenti su minori durante un viaggio su un aereo privato con la sua famiglia.

Poiché l'aereo era in volo in quel momento, e l'aria è considerata una giurisdizione federale, l'FBI era stata incaricata di indagare sulle affermazioni della donna. Anche il Dipartimento dei servizi per l'infanzia e la famiglia della contea di Los Angeles avevano indagato concludendo però che le accuse di abuso erano prive di fondamento e

scagionando completamente Brad Pitt.



Nell'aprile del 2022, la stessa

Jane Doe

ha citato in giudizio l'FBI ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA), chiedendo informazioni su ciò che è stato scoperto durante le indagini sull'incidente avvenuto sull'aereo nel 2016.

Dopo molte speculazioni si è giunti alla conclusione che dietro al nome fittizio di "Doe" ci sia proprio Angelina Jolie.

Gli atti del tribunale infatti descrivevano la "Doe" come una persona, pubblicamente ben nota che "richiede informazioni sull'indagine dell'agenzia su un incidente di violenza domestica avvenuto diversi anni fa e che coinvolgeva la querelante e i suoi figli minori come vittime e testimoni".

Secondo la denuncia di Doe/Jolie, modificata il 9 agosto: “Mrs. Doe ha cercato informazioni tenute nascoste per [diversi] anni nel tentativo di garantire che i suoi figli ricevessero assistenza qualificata e… consulenza per affrontare i danni subiti… Le informazioni nascoste dal Dipartimento di Giustizia e dall’FBI contengono prove del danno. La persistente negazione di tali informazioni a Ms. Doe… ha ostacolato, e continua a ostacolare, i suoi sforzi per ottenere per i suoi figli le cure continue e quelle mediche necessarie e ha ulteriormente danneggiato i bambini nel diritto di famiglia“.

L'incidente che, nel 2016,

ha scatenato il quasi arresto e sarebbe anche all'origine della richiesta di divorzio da parte della Jolie, riguardava un alterco scoppiato a bordo dell'aereo privato della coppia che, secondo quanto riferito, si era intensificato quando Pitt, che aveva bevuto, è diventato "verbalmente violento. A quel punto il loro figlio maggiore Maddox si sarebbe messo in mezzo per difendere la Jolie.