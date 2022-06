Brad Pitt confessa che potrebbe abbandonare il cinema: “Penso di essere arrivato all'ultimo tratto"

La star di Hollywood lo ha confessato sulle pagine di GQ, raccontando di come stia riflettendo con attenzione sul proprio futuro e sul percorso che vuole tracciare: "Penso di essere arrivato all'ultimo tratto, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?". Questi gli interrogativi del divo, che dopo aver collezionato numerosi premi e riconoscimenti, porterà sugli schermi il 15 luglio il nuovo film che lo vede protagonista, "Bullet Train", e a dicembre "Babylon", al fianco di Margot Robbie . Ultimi progetti prima dello stop?



Quel che è certo è che, anche se smettesse di recitare,

Pitt resta per ora molto legato alla sua società di produzione, la Plan B Entertainment,

"Donne che parlano", un adattamento del romanzo di Miriam Toews

Sarah Polley

che quest'anno sta producendoin cui si narra di donne mennonite che si coalizzano contro i loro stupratori, diretto da: "Un film profondo come nessun altro realizzato in questo decennio”.

Un'altra certezza sono sicuramente

i figli,

Angelina Jolie

rumor su Shiloh Jolie Pitt, 16 anni,

Una fuga

Maddox e Pax

di cui l'attore vorrebbe potersi occupare di più, ma che sono ancora al centro della travagliata battaglia legale per l’affidamento, consempre più agguerrita sul fronte della loro custodia esclusiva per allontanarli definitivamente dal padre.E proprio in questi giorni sono trapelatiche avrebbe lasciato la casa dell’attrice per recarsi da suo padre, senza avvisare la madre.motivata dal desiderio di passare più tempo con il padre. Tra tutti, Shiloh è l'unica ad avere ancora un rapporto stretto con l'attore mentre i figli più grandi,avrebbero chiuso la loro relazione con lui.

A GQ Pitt ha anche raccontato della sua missione per tutelare la propria salute, spiegando di aver smesso di fumare durante la pandemia. Sebbene all'inizio abbia cercato di ridurre al minimo la quantità di fumo, si è reso conto che la semplice riduzione delle sigarette non sarebbe stata sufficiente: doveva eliminarle.

Ma non è l'unico cambiamento che l'attore ha adottato negli ultimi anni. Dopo che la Jolie ha chiesto il divorzio, nel 2016, l'attore ha smesso di bere e ha trascorso un anno e mezzo frequentando gli

Alcolisti Anonimi.

Rilke o di Einstein,

L'attore ha poi ammesso di aver spesso sofferto di solitudine nella sua vita: "Mi sono sempre sentito molto solo nella mia vita” spiega “solo quando ero bambino, solo anche qui fuori, è soltanto di recente che mi sono avvicinato maggiormente ai miei amici e alla mia famiglia. Qual è quella frase, potrebbe essere diche ci crediate o no, ma era qualcosa che parlava di quando si riesce a camminare con il paradosso, quando si porta con sé contemporaneamente il vero dolore e la vera gioia, questa è la maturità, questa è la crescita".