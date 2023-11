Brad Pitt e Angelina Jolie, il figlio Pax Thien: "Mio padre è un terribile essere umano"

Tgcom24

Il post su Instagram "Felice festa del papà - aveva scritto il figlio - a questo str...o di livello mondiale. Tu confermi ogni volta di essere una persona terribile e spregevole. Non hai nessuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più giovani, che tremano di paura in tua presenza... Tu hai reso la vita delle persone a te più vicine un costante inferno. Puoi raccontartela come ti pare, ma alla fine la verità un giorno verrà fuori. Quindi felice festa del papà, essere umano fottutamene terribile". Nel post Brad Pitt appariva mentre riceveva l’Oscar, nel 2020, come miglior attore non protagonista in "C’era una volta a… Hollywood" di Quentin Tarantino.

La figlia Zahara rinuncia al cognome Pitt Solo di pochi giorni fa la notizia che Zahara, la ragazza etiope adottata dalla coppia di Hollywood nel 2005, ha deciso di "cancellare" il cognome del padre Pitt. La diciottenne durante una cerimonia universitaria si è presentata usando solo il cognome della madre. Proprio come fa ormai da anni il fratello maggiore Maddox, che del papà non ne vuole più sapere. In un video pubblicato su X la ragazza si presenta infatti come "Zahara Marley Jolie", cioè con il cognome della madre.

La rottura tra Jolie e Pitt L’episodio scatenante della rottura tra Brad Pitt e Angelina Jolie è stata una violenta lite tra l’attore e il figlio, Maddox, che allora aveva 15 anni, durante un voto privato nel 2016. Sul jet dalla Francia alla California, Pitt alzò le mani sul figlio Maddox, che da allora non volle più saperne nulla del padre. Nelle carte si legge che "Pitt prese per il collo uno dei bambini e ne colpì un altro in faccia. Afferrò la Jolie per la testa e la scosse. Rovesciò poi della birra su di lei, birra e vino rosso sui figli". L'Fbi, che ha giurisdizione per i voli, investigò sull'accaduto ma non mosse nessuna accusa penale contro il divo, nonostante la Jolie sia convinta che "il governo aveva probabili motivi per accusare Pitt di crimini federali, per la condotta tenuta quel giorno". Qualche giorno dopo il volo la Jolie depositò la richiesta di divorzio. Pitt si è difeso dalle accuse, sostenendo che uno dei figli "si comportava come uno dei killer della Columbine".

Chi è il figlio Pax Thien Pax è nato in Vietnam il 29 novembre 2003, a Pham Quang Sang. E' stato abbandonato dalla madre dopo due giorni dalla nascita, quando aveva scoperto che il figlio aveva problemi al fegato. Portato in un orfanotrofio, è stato adottato quattro anni dopo da Angelina Jolie e Brad Pitt. Le due star di Hollywood lo hanno chiamato Pax Thien, unendo una parola latina a una vietnamina per indicare "cielo pacifico".