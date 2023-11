Almeno stando a quanto riferisce un insider al magazine americano People: "La star hollywoodiana presenta la de Ramon come la sua nuova fidanzata", avrebbe confessato la fonte. Dopo la lunga relazione con Angelina Jolie e il burrascoso divorzio per l'attore, 59 anni si tratterebbe della prima vera relazione sentimentale ufficiale. L'insider avrebbe anche svelato che i due "stanno benissimo insieme", dopo un anno circa di frequentazione e che "Ines rende Brad molto felice".

Tgcom24

Prima apparizione pubblica nel 2023 di Brad e della sua nuova compagna La notizia arriva dopo che il duo avrebbe fatto la prima apparizione pubblica insieme al 12esimo LACMA Art+Film Gala pochi giorni fa. Anche se Brad e Ines non hanno posato insieme, pare che siano apparsi "super affettuosi" e, ha continuato l’insider, "ridevano e scherzavano con tutti quelli intorno a loro. Sembrava che si stessero proprio divertendo".

Ines de Ramon è l'ex moglie di Paul Wesley, attore di "The vampire diaries" Giunto quasi alla soglia dei 60 anni il divo di "Bullet Train" avrebbe quindi finalmente trovato una donna in grado di "sostituire" Angelina Jolie, da cui ha divorziato ormai da quasi sette anni. Ines de Ramon, 32 anni, è la vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita KoInes, e ha lavorato per Christie's e per il gioielliere svizzero De Grisogono. E' stata sposata con Paul Wesley, attore di "The vampire diaires" dal febbraio 2019 a settembre 2022, anche s ei due si erano fidanzati dal novembre 2017.





La love story Brad Pitt e Ines de Ramon si sarebbero conosciuti, stando a People, per la prima volta nel novembre 2022, quando sono stati avvistati insieme a un concerto di Bono con Cindy Crawford, Rande Gerber e Sean Penn.

Le voci di una loro possibile relazione in corso e sono state poi alimentate un mese dopo, quando al designer di gioielli si è presentata all'afterparty di "Babylon" per supportare Pitt.

Sfuggiti ai paparazzi sarebbero però stati visti poi mettersi comodi una volta dentro, abbracciandosi l'uno con l'altro mentre si mescolavano con gli altri partecipanti alla festa.

Sebbene nessuno dei due abbia pubblicamente parlato della propria situazione sentimentale, de Ramon ha confermato che erano più che semplici amici a gennaio, quando è stata fotografata mentre prendeva il sole in topless accanto alla star di "Fight Club".

La coppia ha festeggiato il nuovo anno insieme con una fuga romantica a Cabo San Lucas, dove sono stati avvistati mentre prendevano il sole a bordo piscina.

Poi, durante l'estate, de Ramon è andato a trovare l'attore numerose volte mentre l'attore era sul set del film sulla Formula 1 in Europa e come se non bastasse, pare che Ines tenga il suo Brad vicino al suo cuore anche quando lui non c'è indossando una collana con un ciondolo a forma di lettera "B".

I flirt di Brad Pitt attribuiti a Brad Pitt dal 2020 al 2022 Prima di questa storia d'amore, la star di Hollywood ha avuto diversi flirt, veri o falsi che siano stati, dalle modelle Emily Ratajkowski e Nicole Poturalski, alla cantante svedese Lykke Li.





Poche le foto di Ines e profilo Instagram strettamente privato Di Ines de Ramon pochissime le foto che circolano sia pubbliche sia private, considerando che anche sui social la stilista e imprenditrice è poco presente e con profili strettamente privati.



Perché Angelina Jolie si è lasciata con Brad Pitt? In un'intervista a The Guardian nel 2021 l'attrice aveva spiegato le ragioni della separazione dal marito e padre dei suoi figli dicendo: "Una questione di diritti umani". La star e attivista ha accusato l'ex marito di violenza domestica, spiegando di aver temuto a un certo punto per la sicurezza sua e dei suoi figli, ma di averci messo molto per arrivare al punto di doversi separare.