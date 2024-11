In tempi di pace, gli ex suoceri avevano riservato parole di stima alla Jolie: "Siamo molto orgogliosi di Angie. Questo significa molto per la nostra famiglia, in particolare per i nostri nipoti. La amiamo teneramente". L'attrice aveva ricambiato il sentimento e riconosciuto che avessero accolto i suoi figli adottivi con amore: "Quando li ho incontrati per la prima volta, sono arrivata con due bambini adottati da altri paesi e non sapevo come avrebbero reagito. Sono stati altrettanto amorevoli con loro". Con le liti e gli avvocati di mezzo, però, le cose sono drasticamente cambiate.