Angelina Jolie porta Alessandro Baricco al cinema: ecco il suo nuovo film da regista

Non è, inoltre, la prima volta che la Jolie ha lavorato con la Hayek. Entrambe erano nel cast di 'Eternals', film del 2021 basato sul gruppo degli Eterni di Marvel Comics. "Sapeva che ero l’attrice giusta”, ha raccontato Salma Hayek a EW. "È la migliore regista-attrice con cui abbia mai lavorato. Non mi sono mai sentita così apprezzata. Io non sapevo nemmeno di essere l’attrice giusta in quel momento". L’attrice ha anche rivelato: "Non volevo fare questo film. Non volevo essere Nina. Non volevo vivere le sue esperienze, neppure quelle emotive. Così l’ho detto ad Angelina, che non volevo interpretare questa donna. Non volevo, era troppo doloroso. Ci sono voluti così tanti anni per arrivare a un punto della mia vita in cui sono davvero felice. Non volevo soffrire per settimane infinite".