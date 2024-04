Come fa sapere Page Six, infatti, l'attrice ha presentato un memoriale in cui rivela che le "violenze fisiche sono cominciate ben prima del 2016 e prima delle aggressioni avvenute durante il famoso incidente in volo ".

Tgcom24

Il tentativo di Pitt di fermare la Jolie Il team legale della Jolie torna all'attacco e documenta che Pitt è rifiutato di permettere ad Angelina di vendere la sua parte della loro azienda vinicola francese a meno che non firmasse un accordo di riservatezza in cui si impegnava a non divulgare informazioni sulla loro vita privata: "Pensando così di seppellire per sempre le accuse sugli abusi nei confronti della signora Jolie e della sua famiglia". Solo così Brad avrebbe ritirato la causa contro la Jolie per aver venduto le sue azioni dell'azienda vinicola.

La documentazione di Angelina Dal canto suo Angelina ha presentato una corposa documentazione tra "e-mail, riassunti delle testimonianze e altre prove" in cui confessa che la storia di abusi fisici di Pitt nei suoi confronti è iniziata ben prima del viaggio aereo di tutta la famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016: "Questo volo ha segnato la prima volta in cui ha rivolto i suoi abusi fisici anche ai bambini". La Jolie lo lasciò immediatamente.

La battaglia per il vigneto Da quando si sono separate, le due star litigano in tribunale anche per il vigneto che un tempo possedevano insieme. Dopo che Angelina ha venduto la sua quota della loro azienda vinicola francese Chateau Miraval all'oligarca russo Yuri Shefler nell'ottobre 2021, Brad l'ha citata in giudizio per violazione del contratto. La società di investimento di Angelina, ha quindi intentato una causa da 350 milioni di dollari contro Brad, sostenendo che aveva "sprecato i beni della società" e "speso milioni di dollari in "progetti di vanità" come la ristrutturazione di piscine e la costruzione di uno studio di registrazione nella proprietà. Durante un'udienza all'inizio di marzo, il giudice si è pronunciato a favore dell'attrice premio Oscar e ha "respinto cinque delle sette accuse che Brad aveva avanzato contro di lei".

Le violenze sul volo privato nel 2016 Nel 2016 la favola è finita dopo che la coppia ha avuto uno scontro fisico durante un volo privato con i loro figli. Angelina denunciò che Brad aveva "soffocato" uno dei figli e ne ha "colpito" un altro in faccia, lasciando lei e i bambini con la sensazione di "ostaggio" e rannicchiati per la paura sotto una coperta per ore fino all'atterraggio. Ha anche affermato che lui l'ha afferrata per la testa, l'ha sbattuta contro un muro e l'ha scossa violentemente durante il volo, provocandole lesioni alla schiena e al gomito. L'avvocato di Pitt all'inizio aveva definito il racconto di Angelina "completamente falso" alla Cnn, ma poi ha cambiato versione: "Brad si è assunto le responsabilità per quello che ha fatto, ma non lo farà per le cose che non ha fatto".