Il ritorno di Quentin Tarantino: "The Movie Critic" sarà il suo decimo e ultimo film

Primi dettagli sulla pellicola. In autunno il via alle riprese. Ecco cosa sappiamo finora

Ora, a quanto, pare è arrivato finalmente il momento, con Tarantino pronto a tornare sul set. E' quello che racconta l'Hollywood Reporter che svela anche il titolo, "The Movie Critic" . Il cineasta americano avrebbe terminato la sceneggiatura e le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

Cosa sappiamo del film Non si conoscono ancora i dettagli del decimo film di Quentin Tarantino, che intanto nel 2022 è diventato papà per la seconda volta. Sempre secondo le fonti della rivista statunitense di intrattenimento la nuova pellicola del regista di "Pulp fiction" dovrebbe essere ambientata negli anni 70 ed essere incentrata su un personaggio femminile. Si ipotizza che possa essere ispirato a Pauline Kael, celebre critica cinematografica, tra i più influenti di sempre, hce divenne anche collaboratrice della Paramount. Una figura per la quale lo stesso Tarantino ha più volte espresso grande ammirazione.

"Il decimo film, poi basta" "Voglio fare un decimo film e poi basta", aveva detto Quentin Tarantino in un'intervista tv da Fabio Fazio nel 2021. Il regista aveva poi fatto un mezzo passo indietro: “Potrei cambiare idea, ma 32 anni mi sembrano già una buona carriera” pronto ad archiviare la sua carriera iniziata negli anni 90 con "Le Iene". Già 7 anni prima aveva dichiarato: "Non penso che si debba restare in scena fino a quando il pubblico non ti implora di scendere", spiegando poi: "L'idea è lasciare una filmografia di dieci film. Non è una decisione scolpita nella pietra, ma è nei miei progetti".

Anche un serie tv A novembre 2022, durante una tappa a New York del suo book tour per presentare "Cinema Speculation", Tarantino ha raccontato che ha in cantiere una serie in otto episodi che sarebbe stata mandata in streaming nel 2023. In passato il regista si è prestato anche a brevi capitoli televisivi: ha scritto e diretto due episodi di "CSI: Crime Scene Investigation" nel 2005, ha diretto un episodio di "E.R." nel 1995 e ha interpretato un personaggio nella serie tv "Alias".