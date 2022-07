Quentin Tarantino papà per la seconda volta

Leggi Anche Quentin Tarantino è diventato papà: primo figlio a 56 anni

"Siamo felici di annunciare la nascita di una bambina. Una sorellina per Leo, che è stata data alla luce il 2 luglio", hanno detto attraverso il loro portavoce.

Il regista e la cantante israeliana hanno scelto di tenere riservata la notizia fino all'ultimo e per adesso preferiscono non rivelare il nome della secondogenita.



I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009, quando il regista era impegnato per la promozione del film "Bastardi Senza Gloria" in Israele. Nel novembre 2018 hanno deciso di sposarsi a Los Angeles. Daniella ha avuto un piccolo ruolo nell'ultimo film di Quentin, "C'era una volta a... Hollywood".

