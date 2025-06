Brutta sorpresa per Brad Pitt, svaligiata la sua villa da oltre 5 milioni di dollari a Los Angeles

Quella ai danni di Brad Pitt si inserisce in una serie di intrusioni in abitazioni di celebrità a Los Angeles tra il 2024 e il 2025. La casa di Nicole Kidman e Keith Urban a Los Angeles è stata svaligiata il giorno di San Valentino. Fonti della polizia hanno riferito ai media americani all'epoca che i ladri avrebbero rotto una porta a vetri o una finestra per scassinare la casa, prima di saccheggiarla e darsi alla fuga.

Anche la casa di Tom Hanks e Rita Wilson a Los Angeles è stata svaligiata l'anno scorso, il 5 agosto 2024, secondo ABC 7, in pieno giorno.

Tra le vittime recenti figurano anche Austin Butler e Olivier Giroud dell'LAFC.

Secondo la NBC , il capo della polizia di Los Angeles avrebbe ha dichiarato che il numero di furti con scasso segnalati in città nel 2024 è aumentato del 4% e che più della metà dei luoghi presi di mira erano residenze come quella di Pitt. "Questi fenomeni stanno avvenendo molto rapidamente", ha detto il capo Dominic Choi al Consiglio dei commissari di polizia in merito all'aumento delle rapine. "Non viene saccheggiata l'intera casa", ha aggiunto: "Gli individui che mettono in atto questi furti di lusso sanno cosa stanno cercando e riescono ad entrare e uscire nel giro di pochi minuti".