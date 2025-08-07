Brad Pitt in lutto, è morta la madre Jane Etta

Lo hanno annunciato i tabloid americani e un post della nipote su Instagram
Brad Pitt piange la madre Jane Etta Pitt morta a 84 anni. La notizia della sua scomparsa è stata riportata dal sito Tmz, poi confermata da People. La fonte che entrambi i tabloid citano è la nipote di Brad e figlia di Doug Pitt, Sydney Pitt, che ha condiviso un toccante post su Instagram in cui annuncia la morte della nonna: "Dolce nonna Jane Etta, non eravamo pronti a lasciarti andare, ma sapere che ora sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere rende tutto un po' più facile".
Jane era molto legata al figlio ed era considerata il punto di riferimento dell'intero clan Pitt. Riservata, era apparsa solo in rare occasioni pubbliche, ma spesso aveva accompagnato il figlio Brad sul red carpet accanto al marito William. Come alla première a New York City di "The Devil's Own" nel 1996 o a quella di "Unbroken" nel 2014 e agli Academy Awards del 2012, dove Brad è stato candidato nella categoria miglior attore per il suo ruolo in "Moneyball".
Nel 2020 Jane ha festeggiato il suo 80esimo compleanno e pare che Brad Pitt abbia messo a disposizione la sua villa fuori Santa Barbara, in California per una grande festa di famiglia. Secondo quanto riportò The Sun in quell'occasione il premio Oscar aveva inviato un jet privato a prendere la mamma e il papà e aveva consegnato ai parenti le chiavi della sua proprietà a Goleta.
Solo poche settimane prima dell'annuncio della morte della madre, la star hollywoodiana aveva fatto un sentito ringraziamento a Jane durante la promozione del suo film di F1. Durante un'apparizione al programma Today a giugno, l'attore aveva detto alla conduttrice Savannah Guthrie: "Devo salutare mia madre perché ti guarda ogni mattina". Poi aveva mandato un bacio alla telecamera aggiungendo: "A Jane Pitt. Ti voglio bene, mamma".
Jane Etta Hillhouse era nata il 13 agosto 1940 nella città di Memphis e si era poi stabilita a Springfield, nel Missouri, con il marito William 'Bill' Pitt. Prima di morire, era stata consulente scolastica in pensione ed ex insegnante di scuola elementare. Oltre a Brad Pitt, Jane Etta Hillhouse lascia il marito William, sposato nel 1962, e i suoi altri due figli Doug e Julie.
"A breve si terrà una celebrazione privata per onorare la straordinaria vita di Jane", si legge nel necrologio pubblico.
