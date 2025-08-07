Brad Pitt in lutto, è morta la madre Jane Etta

Jane era molto legata al figlio ed era considerata il punto di riferimento dell'intero clan Pitt. Riservata, era apparsa solo in rare occasioni pubbliche, ma spesso aveva accompagnato il figlio Brad sul red carpet accanto al marito William. Come alla première a New York City di "The Devil's Own" nel 1996 o a quella di "Unbroken" nel 2014 e agli Academy Awards del 2012, dove Brad è stato candidato nella categoria miglior attore per il suo ruolo in "Moneyball".

Nel 2020 Jane ha festeggiato il suo 80esimo compleanno e pare che Brad Pitt abbia messo a disposizione la sua villa fuori Santa Barbara, in California per una grande festa di famiglia. Secondo quanto riportò The Sun in quell'occasione il premio Oscar aveva inviato un jet privato a prendere la mamma e il papà e aveva consegnato ai parenti le chiavi della sua proprietà a Goleta.

