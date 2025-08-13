Angelina Jolie torna all'action e si prepara a trasferirsi con i figli

Si tratta di un periodo di cambiamenti per l'attrice, che sta pianificando di lasciare gli Stati Uniti con i figli e vendere la tenuta in cui ha vissuto negli ultimi otto anni. Vorrebbe infatti trasferirsi all'estero l'anno prossimo, quando i suoi figli più piccoli, i gemelli Knox e Vivienne, compiranno 18 anni. La Jolie aveva confessato in passato di desiderare di vivere altrove e di aver scelto di risiedere in California solo perché era una delle condizioni del suo accordo di divorzio.