Angelina Jolie torna all'action e si prepara a trasferirsi con i figli

Angelina Jolie diva a Venezia 81
© IPA
© IPA
L'attrice lavorerà con Doug Liman, che nel 2005 la diresse in "Mr. e Mrs Smith", nello spy movie "The Initiative"
Slip dress, l'abito sottoveste amato dalle celebs: Angelina Jolie © Afp
Angelina Jolie è pronta a tornare a lavorare con il regista Doug Liman, che nel 2005 vide nascere l'amore tra lei e l'ex marito Brad Pitt (con cui i rapporti sono da tempo glaciali) sul set di "Mr. e Mrs Smith". Dopo aver interpretato Maria Callas, l'attrice diventerà una spia in un thriller ricco di azione. Nel frattempo, anche sul fronte privato ha in cantiere un progetto importante: abbandonare gli Stati Uniti appena i suoi figli saranno diventati maggiorenni.
A quanto riporta "Hollywood Reporter", Liman la dirigerà nello spy thriller "The Initiative". La sceneggiatura sarà affidata a F. Scott Frazier, mentre per la produzione ci saranno Joe Roth e Jeff Kirschenbaum di RK Films. Dalle prime indiscrezioni trapelate, la Jolie dovrebbe interpretare una spia canaglia di nome Bright, che lavora al di fuori delle regole. Quando un nuovo agente di nome Charlie si unisce alla squadra di Bright, si ritrova presto in situazioni in cui non è sicura se il suo nuovo capo stia cercando di ucciderla o semplicemente sia disposto a tutto per proteggere il mondo.
© IPA
© IPA
Mentre si stanno finalizzando contratti e clausole, lo studio e i registi sperano di muoversi rapidamente e prevedono un possibile inizio della produzione nel primo trimestre del 2026. Il vicepresidente esecutivo della produzione, Jay Polidoro, e il direttore dello sviluppo, Tony Ducret, supervisioneranno il progetto. Questo riporterà la Jolie nel mondo action, come aveva fatto in passato con "Salt" e "The Tourist", dopo aver esplorato il fantastico con "Eternals" nel 2021, aver interpretato una villain per due volte in "Maleficent" ed essere stata protagonista del biopic su Maria Callas.
Si tratta di un periodo di cambiamenti per l'attrice, che sta pianificando di lasciare gli Stati Uniti con i figli e vendere la tenuta in cui ha vissuto negli ultimi otto anni. Vorrebbe infatti trasferirsi all'estero l'anno prossimo, quando i suoi figli più piccoli, i gemelli Knox e Vivienne, compiranno 18 anni. La Jolie aveva confessato in passato di desiderare di vivere altrove e di aver scelto di risiedere in California solo perché era una delle condizioni del suo accordo di divorzio.
Commenti (0)