Angelina Jolie, 50 anni con i sei figli sognando la Cambogia

Intanto però c'è qualcosa che turba Angelina: "Devo restare a Los Angeles per via del divorzio, ma appena i gemelli avranno 18 anni me ne vado", ha confidato l'attrice che a quel punto passerà molto tempo in Cambogia, il Paese di cui ha la cittadinanza ad honorem e che ha dato la scintilla alla sua vocazione umanitaria quando ha adottato Maddox.