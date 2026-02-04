Tentò di assassinare Trump su un campo da golf, condannato all'ergastolo Ryan Routh
L'uomo, 59enne, si era appostato tra le siepi per colpire Donald Trump. Riconosciuto colpevole a settembre, ora è ufficiale la pena
© IPA
È stato condannato all'ergastolo Ryan Routh, accusato di essersi nascosto tra i cespugli del suo campo da golf a West Palm Beach, in Florida, con un fucile semi automatico per assassinare Donald Trump. L'attentato, fallito, è avvenuto meno di due mesi prima delle elezioni del novembre 2024 che lo hanno riportato nella Casa Bianca, ed è stato il secondo tentativo di uccidere il 47esimo presidente americano durante la campagna elettorale dopo quello di Butler, in Pennsylvania.
Il processo e l'accusa di tentato omicidio
Routh, 59 anni, aveva deciso di difendersi da solo durante il processo a suo carico. Lo scorso settembre una giuria lo aveva riconosciuto colpevole di cinque capi d'accusa, tra cui tentato omicidio. Al momento della condanna, Ryan Routh aveva tentato di togliersi la vita in aula. Il giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon ha emesso la sentenza a Fort Pierce, in Florida. Secondo alcune informazioni, nei mesi precedenti aveva scritto più volte di voler uccidere Trump e aveva offerto 150mila dollari a chiunque fosse riuscito a farlo.