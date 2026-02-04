Tentò di assassinare Trump su un campo da golf, condannato all'ergastolo Ryan Routh

Routh, 59 anni, aveva deciso di difendersi da solo durante il processo a suo carico. Lo scorso settembre una giuria lo aveva riconosciuto colpevole di cinque capi d'accusa, tra cui tentato omicidio. Al momento della condanna, Ryan Routh aveva tentato di togliersi la vita in aula. Il giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon ha emesso la sentenza a Fort Pierce, in Florida. Secondo alcune informazioni, nei mesi precedenti aveva scritto più volte di voler uccidere Trump e aveva offerto 150mila dollari a chiunque fosse riuscito a farlo.