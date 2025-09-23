Trump, il suo attentatore al golf club in Florida prova a suicidarsi in aula dopo la condanna

Trump ha accolto con soddisfazione la condanna del suo attentatore, Ryan Routh, a Miami. "Sono molto grato alla giustizia e per il modo in cui la vicenda è stata gestita da Pam Bondi, Todd Blanche e tutti gli altri", ha detto a margine dell'Assemblea dell'Onu. "Non possiamo permettere che accadano cose del genere e non soltanto a un presidente. Giustizia è stata fatta, vedremo cosa succederà", ha aggiunto.