Trump, il suo attentatore al golf club in Florida prova a suicidarsi in aula dopo la condanna

Ryan Routh ha tentato di pugnalarsi al collo con una penna. Trump: "Grato alla giustizia"
Ryan Routh, l'uomo accusato di aver tenntato di uccidere Donald Trump nel suo golf club a West Palm Beach in Florida a settembre del 2024, è stato condannato per tutti i capi d'accusa a Miami. Routh ha quindi tentato di pugnalarsi al collo con una penna dopo la lettura della sentenza, ma è stato fermato in tempo dagli agenti.
Trump ha accolto con soddisfazione la condanna del suo attentatore, Ryan Routh, a Miami. "Sono molto grato alla giustizia e per il modo in cui la vicenda è stata gestita da Pam Bondi, Todd Blanche e tutti gli altri", ha detto a margine dell'Assemblea dell'Onu. "Non possiamo permettere che accadano cose del genere e non soltanto a un presidente. Giustizia è stata fatta, vedremo cosa succederà", ha aggiunto.
