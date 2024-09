Usa 2024: chi è Ryan Wesley Routh, l'uomo arrestato per l'attentato a Trump

Un ufficiale ucraino ha confermato alla Cnn che Ryan Wesley Routh li aveva contattati più volte. "Possiamo confermare che questa persona ci ha contattato online più volte", ha detto Oleksandr Shaguri, un ufficiale del Dipartimento di coordinamento degli stranieri del Comando delle forze terrestri ucraine. Shaguri ha aggiunto: "Il modo migliore per descrivere i suoi messaggi è: idee deliranti. Ci stava offrendo un gran numero di reclute da diversi Paesi, ma per noi era ovvio che le sue offerte non erano realistiche. Non abbiamo nemmeno risposto, non c'era nulla a cui rispondere. Non ha mai fatto parte della Legione e non ha collaborato con noi in alcun modo".