Usa, "spari nelle vicinanze di Trump": l'ex presidente è al sicuro | Trovato un fucile d'assalto nei dintorni, un arresto

Donald Trump è "al sicuro dopo che alcuni spari sono stati esplosi nelle sue vicinanze". Lo ha riferito il direttore della comunicazione della campagna del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Steven Cheung. Secondo le forze dell'ordine, gli spari non erano diretti verso l'ex presidente, che dunque non sarebbe mai stato in pericolo. Sono state due persone a scambiarsi i colpi in uno scontro a fuoco. Nei cespugli circostanti è stato poi trovato un fucile semiautomatico AK47 e un sospetto è stato arrestato.