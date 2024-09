Usa 2024, chi è l'attivista di ultradestra Laura Loomer: ha diffuso la fakenews dei migranti che mangiano cani e gatti

"Come sapete non sono spesso d'accordo con lei, ma in questo caso Marjorie Taylor Greene ha ragione" sull'attivista-influencer, ha fatto eco il senatore repubblicano alleato di Trump, Lindsey Graham, invitando l'ex presidente ad allontanarla. Anche all'interno della campagna di Trump ci sarebbe preoccupazione sulla presenza di Loomer, , figura controversa, che, un giorno prima del dibattito, ha postato online la teoria degli animali domestici rapiti e mangiati in Ohio dai migranti di Haiti, cavalcata dall'ex presidente nel corso del faccia a faccia con Harris. L'influencer sui social, infatti, aveva pubblicizzato collari per cani con la scritta "not your lunch #MAGA" o "non mi mangiare" in creolo.