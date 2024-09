Usa 2024, attacco e difesa e il "tu" contro il "lei": chi ha vinto il duello fra Harris e Trump?

Attacco, difesa e contrattacco. Il "tu" contro il "lei". La provocazione contro la risposta. Il futuro contro il passato. Non si può dire che sia finito in pareggio il primo e forse unico duello faccia a faccia fra Kamala Harris e Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca di Usa 2024. I media americani parlano di "duello infuocato" e un sondaggio della Cnn mostra una maggioranza (67%) di utenti convinti che il confronto sia stato "vinto" dalla democratica. Ma chi ha vinto davvero? Sull'economia la candidata democratica è apparsa in difficoltà, mentre ha dominato sull'aborto ed è riuscita nell'impresa di farsi conoscere da milioni di americani che non aspettavano altro di capire se fosse una vera leader. E non l'ombra del presidente Joe Biden, come sostenuto anche stavolta da Trump. Il tycoon è scivolato, ma non è rovinato al suolo come in passato. Anzi, si è rialzato e ha restituito qualche colpo. Difficile dire se abbia convinto qualcuno, ma di sicuro non ha raggiunto il suo obiettivo primario: definire Harris prima che lei definisse se stessa. "Non sono Biden né Trump, sono una nuova leader". Il tanto atteso tema generazionale è insomma venuto fuori, rovesciando lo schema che vedeva il democratico Biden come l'anello debole. Ora, banalmente, il candidato più anziano è Trump e la democratica ha fatto di tutto per sottolinearlo senza scadere nell'attacco personale diretto. La vicepresidente era attesa al varco e non ha deluso, anche grazie alla sua mimica facciale e alle espressioni sempre rivolte allo sfidante durante il discorso di Trump. Doveva imporsi e distinguersi da Biden senza tradire la sua amministrazione e tenere testa a un grande professionista dei riflettori.