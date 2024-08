Usa 2024, Kamala Harris: "I miei valori non sono cambiati" | Bufera su Trump per il post sessista sulla rivale

I tweet e i post di Trump innervosiscono sempre più il partito repubblicano, convinto che se il loro candidato non cambierà strategia e non si concentrerà sui temi veri della campagna elettorale, rischia la sconfitta a novembre. L'ex presidente è tornato nel Wisconsin che ha ospitato la convention repubblicana, mentre il suo vice è stato in Michigan da dove non ha lesinato critiche a Harris per le polemiche sulla visita di Trump ad Arlington in occasione dell'anniversario del ritiro americano dall'Afghanistan. Una visita caratterizzata da un litigio fra lo staff dell'ex presidente e un dipendente del cimitero militare, spintonato perché voleva far rispettare il divieto di riprese nell'area. Un incidente che la campagna dell'ex presidente e Vance hanno minimizzato. "Dovremmo parlare dei 13 innocenti americani che hanno perso la vita" in Afghanistan, sui quali "Kamala Harris non ha aperto neanche un'indagine. Nonostante questo critica Trump. Deve andare all'inferno", ha detto il candidato alla vicepresidenza..