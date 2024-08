Usa 2024, è scontro tra Trump e Harris sul dibattito in tv

Dopo aver accettato un rischioso duello televisivo che opporrà una ex procuratrice ad un pregiudicato, ora Trump si lamenta su Truth della "ridicola e faziosa" intervista al senatore repubblicano Tom Cotton da parte del reporter Jonathan Karl e del "cosiddetto panel di odiatori di Trump di Abc", chiedendosi "perché dovrei dibattere contro Kamala Harris su quel network?". Quindi insinua un aiuto alla candidata dem dietro le quinte, storpiando il nome della stratega democratica Donna Brazile: "La componente del panel Donna Brazil darà le domande (in anticipo, ndr) alla candidata marxista come ha fatto per la corrotta Hillary Clinton (nel 2016, come rivelò Wikileaks, ndr) ? La migliore amica di Kamala, che dirige Abc, farà lo stesso", aggiunge, riferendosi probabilmente a Dana Walden, co-presidente di Disney Entertainment, che possiede Abc News, e il cui marito Matt Walden è un amico stretto sin dagli anni '80 di Doug Emhoff, il marito di Harris. "Dove si trova ora il piccolo George Slopadopolus? Sarà coinvolto?", ha incalzato Trump usando un soprannome dispregiativo (slop è la "sbobba", ndr) per l'anchor George Stephanopoulos, che ha querelato per diffamazione per aver detto che il tycoon ha stuprato la scrittrice Jean Carroll.