Trump: "Pensavo Kamala Harris fosse indiana, poi è diventata nera"

"Per molti anni ho creduto che Kamala Harris fosse indiana, perché parlava solo delle sue origini indiane. A un certo punto è diventata nera". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista alla National Association of Black Journalists, suscitando la reazione indignata del pubblico. "Sono stato il miglior presidente per i neri da Abraham Lincoln", ha aggiunto il candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. La dichiarazione del tycoon è stata accolta da fischi e urla.