Convention democratici, Barack Obama lancia Kamala Harris: "Yes, she can" | "Siamo pronti per la sua presidenza"

"Yes, she can". A poco più di due mesi dalle elezioni di Usa 2024, Barack Obama ha rispolverato il suo storico motto e lo ha dedicato a Kamala Harris, in corsa per la Casa Bianca. Dal palco della convention dei democratici di Chicago, l'ex presidente ha quindi ribadito: "Siamo pronti per la presidente Harris. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce. Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos", ha poi detto attaccando Trump. Standing ovation anche per la moglie Michelle: "La speranza sta tornando".