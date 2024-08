Usa 2024, Harris sceglie Tim Walz come vice | Il governatore del Minnesota: "E' l'onore della vita"

Harris ha poi aggiunto che sta condividendo il background del suo compagno di corsa "sia perché è impressionante di per sè, sia perché si vede in modo inequivocabile come influenza il suo curriculum", perché ha saputo lavorare in maniera bipartisan. "Ha lavorato con i repubblicani per approvare investimenti infrastrutturali - ha spiegato -. Ha tagliato le tasse per le famiglie lavoratrici. Ha approvato una legge per fornire congedi familiari e medici retribuiti alle famiglie del Minnesota, ha reso il Minnesota il primo stato del Paese ad approvare una legge che fornisce protezioni costituzionali per l'aborto dopo che la Corte Suprema ha annullato la sentenza Roe contro Wade". Inoltre "ha approvato una legge che richiede controlli universali dei precedenti penali per l'acquisto di armi". Infine, Harris ha offerto un tributo anche alla famiglia di Walz, alla moglie e ai figli, dicendo che non vede l'ora di lavorare insieme "per costruire un'amministrazione che rifletta i nostri valori condivisi".