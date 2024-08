Chi è Tim Walz, il candidato vicepresidente Dem di Kamala Harris

È lì che ha insegnato studi sociali e allenato giocatori di football alla Mankato West High School, anche per la squadra del 1999 che vinse il primo dei quattro campionati statali della scuola. Walz ha prestato servizio per 24 anni nella Guardia nazionale dell'esercito prima di ritirarsi da un battaglione di artiglieria da campo nel 2005 come sergente maggiore di comando. Nella sua prima corsa al Congresso, Walz ha sbaragliato un repubblicano in carica. Era il 2006, quando vinse in un distretto congressuale del Minnesota meridionale, prevalentemente rurale, contro il deputato Gil Gutknecht, in carica per sei mandati. Walz sfruttò la rabbia degli elettori nei confronti dell'allora presidente George W. Bush e della guerra in Iraq. Durante i sei mandati alla Camera degli Stati Uniti, Walz si fece paladino delle questioni dei veterani. Sebbene Walz non provenga da uno degli stati cruciali del "muro blu" (Wisconsin, Michigan e Pennsylvania), il suo Minnesota è proprio lì accanto e la sua nomina a candidato alla vice presidenza potrebbe far rimanere lo Stato nelle mani dei Democratici.