Trump: "Vinto il dibattito con Harris, su un secondo confronto ci penserò"

"Abbiamo vinto il dibattito" contro Kamala Harris e in merito a un secondo faccia a faccia "ci penseremo". Lo ha ribadito Donald Trump parlando in Pennsylvania. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha quindi aggiunto che farebbe un secondo dibattito su Nbc o su Fox. "Dobbiamo però decidere se vogliamo farlo o meno. Quando vinci, non devi necessariamente farlo una seconda volta, quindi vedremo", ha osservato. I commenti e i sondaggi successivi al duello tv, però, sono pressoché unanimi nell'attribuire alla democratica la vittoria.