Papa Francesco: "Entrambi i candidati in Usa sono contro la vita, scegliere il male minore"

Sui candidati alla Casa Bianca Papa Francesco ha un giudizio molto severo. "Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini" ha detto durante il volo Singapore-Roma, a una giornalista al seguito che sulle presidenziali Usa gli ha chiesto che consiglio può dare a un elettore cattolico che deve decidere tra un candidato favorevole all'interruzione di gravidanza e un altro che vorrebbe deportare 11 milioni di migranti. "Nella morale politica, in genere si dice che non votare è brutto, non è buono: si deve votare - ha proseguito -. E si deve scegliere il male minore. Chi è il male minore, quella Signora o quel Signore? Non so, ognuno in coscienza pensi e faccia questo".