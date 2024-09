Usa 2024, Trump ha detto bugie nel dibattito con Harris? Il fact cheking sulle parole del tycoon

Dicevamo che anche Kamala Harris ha fornito dati e dichiarazioni distanti dalla realtà. Come nel caso dell'impiego di militari americani nelle aree di conflitto. "Attualmente non c'è un solo membro dell'esercito degli Stati Uniti che sia in servizio attivo in una zona di combattimento in nessuna zona di guerra nel mondo, la prima volta in questo secolo", ha dichiarato la vicepresidente durante il duello televisivo con Trump. L'affermazione è decisamente fuorviante. Sebbene i militari statunitensi non siano impegnati in guerre importanti come quelle scoppiate in Iraq e Afghanistan, quelli presenti in Medio Oriente sono stati ripetutamente sotto attacco nel corso dell'ultimo anno dopo il maxi attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A oggi si contano circa 2.500 soldati americani in Iraq, oltre alle truppe dispiegate in Medio Oriente anche su navi nel Golfo di Oman e nel Mar Rosso. Negli ultimi mesi, i militari di Washington sono stati colpiti dai nemici di Israele, rimanendo uccisi o feriti.