"I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili! La Cbs è fortunata a non avere più questa spazzatura a infestare le sue onde radio". Con queste parole Donald Trump ha criticato su Truth le critiche politiche che gli sono piovute addosso dal palco dei Grammy. Che ha poi toccato il tema del suo coinvolgimento negli Epstein files: "Il presentatore Trevor Noah, chiunque sia, è quasi pessimo quanto Jimmy Kimmel agli Academy Awards per i bassi ascolti. Noah ha detto, sbagliando sul mio conto, che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull'isola di Epstein. Sbagliato! Non posso parlare per Bill, ma non sono mai stato sull'isola di Epstein, né in nessun posto vicino, e non sono mai stato accusato di esserci stato, nemmeno dai media che si occupano di fake news". Trump ha poi assicurato al comico di portarlo in tribunale: "Manderò i miei avvocati a fare causa a questo povero, patetico, senza talento, idiota di presentatore, e gli farò causa per un sacco di soldi. Preparati Noah, mi divertirò un mondo con te".