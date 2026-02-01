Michael Jackson e gli audio shock: "I bambini vogliono toccarmi"

"I bambini si innamoravano della mia personalità e volevano toccarmi e abbracciarmi, e questo a volte mi metteva nei guai", sono le ultime dichiarazioni shock della defunta superstar del pop statunitense Michael Jackson. Le affermazioni, contenute in alcune registrazioni audio inedite, sono state pubblicate in un nuovo documentario sul cantante 13 volte vincitore del Grammy in California. A darne notizia, e a rivelarne i dettagli, è il quotidiano britannico Guardian.