Michael Jackson e gli audio shock: "I bambini vogliono toccarmi"
Secondo il "New York Post" avrebbe anche affermato che sarebbe arrivato a uccidersi se non avesse più potuto frequentarli
"I bambini si innamoravano della mia personalità e volevano toccarmi e abbracciarmi, e questo a volte mi metteva nei guai", sono le ultime dichiarazioni shock della defunta superstar del pop statunitense Michael Jackson. Le affermazioni, contenute in alcune registrazioni audio inedite, sono state pubblicate in un nuovo documentario sul cantante 13 volte vincitore del Grammy in California. A darne notizia, e a rivelarne i dettagli, è il quotidiano britannico Guardian.
Il documentario
Il quotidiano britannico ha precisato che i Wonderhood Studios del Regno Unito hanno incluso le registrazioni dove la pop star esprimeva alcuni pensieri in una nuova serie di documentari in quattro episodi che inizierà mercoledì 4 febbraio. Le puntate approfondiranno l'assoluzione di Jackson dalle accuse di abusi sessuali su minori dopo un processo penale durato 14 settimane nei pressi di Los Angeles nel 2005.
"I bambini vogliono toccarmi"
Nel trailer promozionale di The Trial di Channel 4 la voce di Michael Jackson afferma: "I bambini vogliono solo toccarmi e abbracciarmi, i ragazzi finiscono per innamorarsi della mia personalità, a volte mi metto nei guai", dice il cantante mentre una persona intervistata spiega che alcune delle cose rivelate nelle registrazioni in questione "non hanno precedenti". Anche il New York Post ha riportato un'altra affermazione che Jackson avrebbe fatto pensando all'eventualità di non poter più vedere dei bambini. "Mi ucciderei", avrebbe detto la star.
Andare "oltre al circo mediatico"
Sul sito web di Wonderhood Studios si legge che The Trial si propone di andare oltre il "circo mediatico" che ha circondato l'assoluzione di Michael Jackson per porre "interrogativi profondi sulla fama, la razza e il sistema giudiziario americano". La superstar, prima della sua assoluzione, era stata accusata di aver molestato un ragazzo, di aver fornito alcol a un bambino, di aver fatto ubriacare un minore per abusare di lui e di aver complottato per tenere prigionieri un minorenne e la sua famiglia nel suo ranch. Le accuse traggono origine da un documentario televisivo britannico, Living with Michael Jackson, andato in onda nel febbraio del 2003.
L'assoluzione e la morte
Il 13 giugno 2005, una giuria ha dichiarato Jackson non colpevole di tutte le accuse in un'aula di tribunale di Santa Maria, in California. A quattro anni e due settimane di distanza la superstar viene dichiarata morta per quella che le autorità descrissero come "intossicazione acuta del potente anestetico Propofol". Aveva 50 anni.